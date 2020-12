RadioRadio, Focolari: «Hoedt shock, col Napoli con questa difesa c’è rischio figuraccia»

Il dibattito di RadioRadio su Benevento-Lazio: le parole di Furio Focolari

Le parole di Furio Focolari a RadioRadio nel dibattito su Benevento-Lazio.

«La Lazio avrebbe anche giocato una buona partita, se non fosse che ogni volta in cui c’era una ripartenza la difesa era da mani nei capelli, disastri di Luiz Felipe, Radu e soprattutto Hoedt. Se vai contro il Napoli con Hoedt rischi la figuraccia grossa. Escalante era al centro dell’azione, mi ha fatto una buona impressione, rispetto a quello che è adesso la Lazio è un buon giocatore, non essendo titolare. Credo sia l’unico che possa sostituire Leiva, anche se ieri la partita era ideale perchè la facevi tu. Escalante mi sembra migliore di Akpa Akpro. In quel ruolo Escalante ci può stare, gli altri a turno hanno dimostrato di non poter fare quel ruolo di playmaker».