RadioRadio, Di Giovambattista: «Se girano i centrocampisti, la Lazio lotta per lo scudetto»

Nel corso della trasmissione radiofonica pomeridiana “Radio Radio Lo Sport” si è parlato delle tematiche più in voga in casa biancoceleste. Durante la trasmissione condotta da Ilario Di Giovambattista si è parlato di campo.

Apre il conduttore: «Se ci sarà serenità e tranquillità, se si passerà questa vicenda dell’inchiesta, la Lazio lotterà per lo scudetto in questo campionato, perchè è una squadra forte. Se alla Lazio girano quei centrocampisti meravigliosi può succedere di tutto. Fino alla partita col Napoli prima di Natale può battere tutte le avversarie».

Furio Focolari invita ad andare cauti: «Quello della Lazio adesso è un calendario in discesa, gioca con Spezia, Crotone, Benevento, Verona, Udinese e Napoli. Fino al 20 dicembre il calendario non è proibitivo ma non sopporto le tabelle, sono tutte gare da giocare, quante volte ho sentito parlare di gare da tre punti e puntualmente il terreno di gioco ha smentito i pronostici…».