Quote Napoli-Lazio: biancocelesti dati per spacciati al Maradona

Quote Napoli-Lazio, a poche ore dalla partita di questa sera le quote darebbero per spacciata la formazione di Sarri

La Lazio deve difendere il quarto posto – Al “Maradona” gli azzurri proveranno a vincere la nona partita di fila in campionato. A Napoli, l’attuale tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, ha lasciato indelebili ricordi come il record di punti in Serie A.

Di Lorenzo e compagni hanno dimostrato però di essere una macchina perfetta e sempre in crescendo. Una vittoria degli uomini di Spalletti è quotata da Betclic a 1.62, un pareggio a 3.97 e una successo dei laziali addirittura a 5.50. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.94, mentre l’Under 2.5 a 1.80.