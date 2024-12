Quagliarella: «Questa sera sarà diverso dalla Coppa Italia, ecco perché»

Fabio Quagliarella, ex calciatore del Napoli, ha parlato così del match di questa sera tra la Lazio e la squadra di Antonio Conte

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Quagliarella ha parlato così del match di questa sera tra Napoli e Lazio:

PAROLE – «Sarà tutto diverso rispetto alla Coppa Italia. Si gioca a Napoli, conoscendo Conte sarà bello arrabbiato, a lui le sconfitte non piacciono. Sarà la miglior formazione, ma non penso che la Lazio arrivi rilassata per la vittoria in Coppa Italia».