Pruzzo avvisa la Roma: «Non può permettersi di perdere il Derby, la Lazio la può battere. Ranieri...»

Pruzzo avvisa la Roma in vista del Derby di questa sera: le dichiarazioni dell’ex attaccante giallorosso sul match con la Lazio

Roberto Pruzzo, sulle frequenze di Radio Radio, ha parlato così in vista del match tra Roma e Lazio.

LE PAROLE – «Le squadre hanno ambizioni diverse, la Roma non può permettersi di perdere il derby, sarebbe un inizio anno disastroso. Però la Lazio ti può battere, perché stava battendo l’Atalanta e così può battere la Roma. Ranieri non deve rifare la partita di Milano, non ci cascherà, perché in quella partita ha concesso troppo».