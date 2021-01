Pruzzo: «La Lazio ha dominato ma è stata agevolata due due gol regalati»

Roberto Pruzzo ha parlato a Radio Radio all’indomani del derby vinto dalla Lazio: queste le parole dell’ex attaccante

«Ad un certo punto Lazzari si è lanciato da solo, dai. Fonseca gli ha consegnato il centrocampo. Mi sono sentito talmente massacrato da questa partita che non ho pensato che non hanno nemmeno protestato per la posizione di Caicedo sul gol. La Lazio ha giocato bene, approfittando dei due gol regalati. Pur riconoscendo i meriti alla Lazio, non si può vedere una prestazione così. La Lazio ha dominato, agevolata da due gol totalmente regalati. Quello che ha combinato ieri Fonseca è da studiare. Male Fonseca per come l’ha preparata, il capitano è stato totalmente assente. Spinazzola avrebbe dovuto almeno mettergli paura, anche lui uno dei peggiori».