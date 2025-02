Che giocatore è Provstgaard? Lo racconta il diretto interessato: «Amo giocare sotto pressione e cercare il possesso»

Oliver Provstgaard: che tipo di difensore è il nuovo rinforzo dei biancocelesti? Lo racconta il diretto interessato ai canali del club

Oliver Provstgaard è un nuovo calciatore della Lazio, che andrà a rinforzare la difesa di Marco Baroni. Ma che tipo di difensore è il nuovo acquisto dei biancocelesti? Lo racconta il diretto interessato a LSC: di seguito le sue parole.

DIFENSORE– «Mi reputo un difensore centrale moderno, amo giocare la palla sotto pressione. Voglio avere il possesso e creare da dietro potenziali azioni offensive per la squadra. Questa è la mia qualità principale. Sono anche alto e forte fisicamente, un vantaggio importante per un difensore. La Lazio sta facendo una grande stagione. Si trova in un’ottima posizione in campionato ed è già agli ottavi di Europa League. L’obiettivo è arrivare tra le prime 4 in Serie A e fare un bel percorso nelle coppe. Conosco ovviamente Isaksen, è un’ottima persona e un grande giocatore. Ho sentito molte cose positive su di lui. Io e Gus abbiamo delle personalità abbastanza similI, passeremo del tempo insieme e sono sicuro che potrà insegnarmi molto».