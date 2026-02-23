Provstgaard in odore di convocazione: il CT della Danimarca ci pensa

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, a breve potrebbe essere convocato per la prima volta in Nazionale A. Ecco cosa filtra dalla Danimarca

Oliver Provstgaard sta conquistando sempre più spazio nella squadra di Maurizio Sarri. Come riportato dal Corriere dello Sport, il 23enne danese ha giocato la sua quarta partita consecutiva da titolare in campionato nella sfida contro il Cagliari. Un passo importante per il giovane difensore che, in questa stagione, è stato utilizzato in ben 14 partite, di cui 6 come titolare.

Una stagione da protagonista per Provstgaard

L’anno in corso rappresenta una svolta per Provstgaard, che si è fatto notare per le sue prestazioni solide in difesa. Dopo un inizio in cui sembrava destinato a una condizione più da riserva, il danese ha guadagnato la fiducia di Sarri, che lo ha impiegato regolarmente.

Le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate anche a livello internazionale. Brian Riemer, commissario tecnico della Danimarca, starebbe infatti considerando Provstgaard per la convocazione nella prossima sosta delle nazionali, prevista per marzo. In questa finestra, i danesi affronteranno la Macedonia del Nord ai playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026, con una possibile finale contro la vincente tra Repubblica Ceca e Irlanda.

Per il difensore della Lazio sarebbe la prima convocazione in nazionale maggiore, dopo aver fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili danesi.