Provedel mette nel mirino Ter Stegen: la Lazio può battere il Barcellona. Il portiere biancoceleste vicino al record di clean sheet

Adesso sono 15 i clean sheet della Lazio, addirittura già uno in più rispetto a tutta la stagione 2021/22, fra Coppe e campionato. Per la dodicesima volta in SerieA (13 contando anche l’Europa League), Provedel mantiene la porta immacolata e si avvicina al record storico.

Prima dovrà superare Pulici e Marchegiani a quota16, poi a 17 Idilio Cei, estremo difensore del 1963/64. In tutta Europa solo Ter Stegen del Barcellona, con 17 clean sheet, ha fatto meglio. Ivan però ha già raggiunto Pope del Newcastle al secondo posto.