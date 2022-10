Provedel: «Prestazione importante, al ritorno sarà diverso»

Al termine della gara tra Sturm Graz e Lazio, è Provedel a commentare il risultato per i microfoni di radio ufficiale, Sky e DAZN

Per i microfoni di Lazio Style Radio, Dazn e Sky, è Provedel a commentare la gara contro il Sturm Graz. Le sue parole:

PROBLEMI IN EUROPA– «Se pensiamo ai risultati, il bicchiere è mezzo vuoto. Se pensiamo a quello che stiamo facendo è pieno. Quanto successo in Danimarca ci serva per tutto l’anno di lezione, oggi abbiamo fatto fatica, ma non era facile: si faceva fatica a controllare il pallone, loro hanno fatto una partita a ritmi alti. Quando fai fatica a segnare, il fuorigioco, non prendere gol è positivo».

DIFESA INVIOLATA– «Le squadre affrontandoci provano a mettere qualcosa in più. Noi lo sappiamo, abbiamo già pagato, oggi la prestazione è stata comunque importante perchè stiamo diventando più solidi. Ora li aspettiamo a casa nostra: è difficile per ambiente e campo andare fuori, sarà difficile anche per loro, faremo valere il fattore campo, l’ambiente e lo spirito giusto».

RITORNO– «La crescita c’è, abbiamo quattro punti e affronteremo al meglio le prossime sfide. Giocare in casa sarà un fattore a nostro favore, come per noi è stato difficile giocare in trasferta. Noi lo sfrutteremo con spirito e atteggiamento giusto».

FIORENTINA – «La Fiorentina sarà impegnativa per entrambe le squadre, non guardiamo il loro momento, la prepareremo al meglio. Hanno un allenatore bravo e che farò di tutto per metterci in difficoltà».

Provedel a Sky

PAREGGIO – «Possiamo vedere questo punto in tanti modi. C’è di sicuro il lato positivo di non aver preso gol e di aver pareggiato in un campo difficile e in pessime condizioni. Abbiamo concesso qualcosa, ma più per errori nostri. Ora aspettiamo la prossima settimana».

MOMENTO PERSONALE – «Il momento più importante della mia carriera è stato l’infortunio. Lì ho imparato tanto. Io ora ho avuto questa possibilità e sto lavorando tanto per mettermi a disposizione. Ora voglio vivere alla giornata e fare sempre il meglio».