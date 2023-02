Provedel si riscatta a Verona: col Cluj toccherà ancora a lui

Ivan Provedel si è riscattato con una grandissima prova contro il Verona: il portiere sarà titolare anche in Conference League col Cluj

Ivan Provedel si è riscattato alla grande nella gara di lunedì contro il Verona con due parate decisive, in particolare quella in uscita bassa su Doig. Il portiere della Lazio sembra aver superato il momento difficile tanto che Sarri ha preso un’importante decisione.

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, l’ex Spezia sarà titolare anche in Conference League contro il Cluj a discapito di Maximiano le cui prove in Coppa Italia, in particolare l’ultima contro la Juventus, non hanno convinto il tecnico.