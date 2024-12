Provedel, colpevole sul primo gol o no? La Critica si divide, le pagelle del portiere biancoceleste

Le pagelle di Ivan Provedel: il portiere della Lazio spacca la critica tra chi lo accusa sul primo gol e chi lo ritiene incolpevole

Ivan Provedel quante colpe ha sui gol subiti, in particolare sul primo? Il suo passaggio corto a Rovella costringe il compagno di squadra ad una giocata rischiosa che ha portato alla rete di Man, ma il giudizio sul portiere della Lazio varia molto di giornale in giornale, tra chi lo scagiona del tutto e chi gli da qualche colpa anche sul gol di Haj Mohamed. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Un po’ di colpa ce l’ha anche lui sulla prima rete. Perché servire Rovella che è marcato stretto?».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Sul giro palla è Rovella a tradire, da lui innescato. Porta vuota quando Haj colpisce da lontano».

TUTTOSPORT 6 – «Subisce tre gol, ma senza avere colpe».

IL MESSAGGERO 5 – «Forza sempre la giocata dal basso e alla fine arriva l’errore in coppia con Rovella, che aveva l’uomo addosso e anche la postura sbagliata per quel pallone che doveva essere cacciato via. Oramai abituato a giocare fuori dai pali, viene sorpreso anche dal tiro a giro (capolavoro) di Anas Haj. Non contento rischia anche con una palla a Tchaouna in mezzo a due avversari».

CORRIERE DELLA SERA 5 – «La palla a Rovella sul primo gol è troppo rischiosa. La costruzione dal basso spesso diventa un harakiri, la scelta condiziona la gara».