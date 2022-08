Provedel Lazio, ora ci siamo davvero. E le visite mediche...

Con Dragowski che si è riavvicinato allo Spezia, ora Provedel è davvero virtualmente un biancoceleste. E le visite mediche…

Con Dragowski che si è riavvicinato allo Spezia, ora Provedel è davvero virtualmente un biancoceleste. In casa Lazio si attende dunque l’arrivo del portiere.

E, come rivelato dal Corriere dello Sport, lunedì potrebbe essere il giorno giusto per le visite mediche di rito in clinica Paideia. Insomma, tutti i tasselli si stanno finalmente per incastrare. In tempo per la prima giornata di campionato.