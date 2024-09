Provedel Lazio, RETROSCENA Lotito: «Devi concentrarti al massimo». Lo ha DETTO COSI’ al portiere! Le parole del patron

Come riportato da Il Messaggero, la scorsa settimana, in un noto ristorante nel centro di Roma, Lotito avrebbe parlato con Provedel, caricandolo in vista della stagione. Fabiani e Baroni hanno specificato che non c’è nessun problema con il portiere della Lazio, e che è lui il titolare. Queste le parole del patron riportate dal quotidiano.

PAROLE– «Adesso devi concentrarti al massimo, ricordati che al primo posto c’è sempre la Lazio ».