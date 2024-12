Provedel Lazio: rendimento in crescita nelle ultime gare, ma c’è ancora un tabù da sfatare. I dettagli

Provedel Lazio, il portiere sta facendo delle ottime prestazioni nelle ultime gare, ma c’è ancora un tabù da sfatare in vista del derby

Come riporta il Corriere dello Sport, nel primo confronto tra Roma e Lazio del 2024, era stato Mandas a prendere il posto di Provedel per via di una sindrome influenzale. Nel secondo derby, era stato di nuovo il greco a partire dai primi minuti, incassando il gol decisivo di Mancini.

Provedel, infatti, aveva dovuto alzare bandiera bianca già dalle gare precedenti per via di un infortunio alla caviglia. E anche nel derby del marzo 2023, in realtà, non ci sarebbe dovuto essere a causa di un febbrone che lo aveva messo al tappeto nei giorni precedenti. Per questo i tifosi sperano che il portiere possa fare del suo meglio anche nell’attesissimo derby.