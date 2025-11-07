Provedel Lazio, il portiere si è ripreso le chiavi della porta biancoceleste. E il futuro di Mandas è praticamente deciso. Le ultime

Provedel Lazio: il ritorno del leader silenzioso che ha riconquistato la porta biancoceleste. Per Mandas l’addio a gennaio è praticamente certo.

Il 2025 si sta rivelando un anno intenso per la Lazio, tra cambi di allenatore, mercato bloccato e una lunga lista di infortuni. Ma la notizia più sorprendente arriva dalla porta, dove Ivan Provedel è tornato a essere il titolare indiscusso dopo mesi difficili. Il numero 94 biancoceleste, simbolo di affidabilità e carattere, ha ripreso il suo posto con prestazioni di altissimo livello, confermandosi uno dei portieri più in forma della Serie A.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Provedel Lazio è tornato ai suoi migliori standard: finora ha compiuto 43 parate su 50 tiri subiti, più di qualsiasi altro portiere del campionato italiano, e dietro solo agli estremi difensori di Nizza e Oviedo nei principali tornei europei. Numeri che parlano chiaro e che raccontano la rinascita di un giocatore che non ha mai smesso di lavorare in silenzio per riconquistare la fiducia dell’ambiente e del suo allenatore.

Il portiere friulano è imbattuto da 396 minuti, una striscia che testimonia la solidità difensiva ritrovata della squadra. In due mesi e mezzo ha già superato i cinque clean sheet realizzati in 29 gare lo scorso anno con Baroni, un traguardo che conferma il suo valore e la sua crescita costante. Le sue parate decisive, come quelle su Colombo e Lookman a Bergamo o su David nella sfida contro la Juventus, sono state determinanti per salvare più volte il risultato.

Il ritorno di Provedel alla Lazio non è solo un fatto tecnico, ma anche psicologico. La squadra sembra più sicura con lui tra i pali, e la leadership silenziosa del portiere ha restituito equilibrio e fiducia a tutto il reparto arretrato. Un rientro che, di fatto, ha cambiato anche le gerarchie interne.

Dall’altra parte, invece, il destino di Mandas sembra ormai segnato. Il giovane portiere greco, che era riuscito a imporsi come titolare nella scorsa stagione, sarà probabilmente ceduto nel mercato di gennaio. Sarri ha scelto di non alternare più i due estremi difensori, e la società spera di incassare circa 7-8 milioni di euro dalla sua cessione — cifra utile a migliorare la situazione economica del club.

Il 2025, dunque, segna il grande ritorno di Provedel alla Lazio, un simbolo di professionalità e resilienza. Da secondo a protagonista, il portiere biancoceleste ha dimostrato ancora una volta di essere una garanzia assoluta per la squadra di Sarri.