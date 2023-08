Provedel: «La poca intensità ha fatto la differenza, questa deve essere una sconfitta costruttiva»

Provedel, il portiere biancoceleste interviene al termine della gara con l’Aston Villa esternando le sue sensazioni a caldo

Ai microfoni di Lazio Style Channel, Provedel ha rilasciato alcune dichiarazioni esternando le sue sensazioni al termine della sconfitta contro l’Aston Villa

PAROLE – Cosa è mancato? E’ mancato quello che si è visto, anche l’intensità ha fatto la differenza. Per noi è la prima gara di un certo livello, non è una giustificazione, loro sono più avanti anche nella preparazione. Per fortuna diverse cose sono andate storte questa sera così sappiamo dove dobbiamo migliorare. Dobbiamo guardare a questa sconfitta in modo costruttivo per arrivare pronti al 20 agosto. L’Aston Villa è un avversario di alto livello, la gara sarebbe stata difficile a prescindere, sicuramente anche la condizione ha inciso, si poteva fare meglio ma per me tutto quello che si fa deve essere preso come insegnamento per capire cosa fare meglio