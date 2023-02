Provedel: «La morte di mio padre è stata devastante ma mi ha...»

Provedel, il portiere biancoceleste rilascia alcune dichiarazioni ricordando la tragica morte del papà che lo ha colpito molto

Ai microfoni di Lazio Style 1900 Official Magazine ha rilasciato un intervista Provedel, il quale ricorda la tragica scomparsa di suo padre, che ha segnato in maniera notevole la sua vita, ecco le sue parole

MORTE DEL PADRE – «E’ un’esperienza di vita che non auguro a nessuno. Sono episodi da cui, per forza di cose, impari tanto. Impari a conoscerti meglio e ad affrontare difficoltà che non hai mai vissuto prima. La sua scomparsa mi ha fatto crescere a livello personale per andare avanti, dandomi a volte anche una spinta in più in campo».