Provedel Inter, continuano i contatti con la Lazio: si discute sulla cifra dell’operazione

Provedel Inter, continuano i contatti tra i nerazzurri e la Lazio per definire la cifra dell’operazione. Concordati i dettagli del contratto

Il calciomercato estivo si accende con una trattativa che potrebbe ridisegnare le gerarchie dei pali in Serie A. L’Inter sta spingendo con decisione per assicurarsi Ivan Provedel, estremo difensore di proprietà della Lazio. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, i due club sono in forte contatto per cercare di raggiungere un accordo definitivo sulla base di una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni di euro.

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Provedel vuole l’Inter: rottura totale con la Lazio?

Il portiere classe ’94 ha espresso chiaramente la volontà di trasferirsi a Milano. Provedel avrebbe già chiesto ufficialmente alla dirigenza biancoceleste di essere ceduto, affascinato dal progetto nerazzurro. I termini personali tra il calciatore e il club meneghino sono già stati concordati: per lui è pronto un contratto solido fino al 2028, con un’opzione di rinnovo per il 2029.

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Le cifre dell’affare Provedel e i motivi dell’addio

La valutazione low-cost (3-4 milioni) è legata anche alle attuali gerarchie in casa laziale. Chiuso dalle promettenti prestazioni di Edoardo Motta e Christos Mandas, il portiere ha deciso di cambiare aria. Provedel non vuole più fare da spettatore e ha individuato nella Milano nerazzurra la piazza ideale per rilanciarsi nonostante la forte candidatura di Martinez per un ruolo da protagonista.

Una nuova sfida a Milano per Provedel con Chivu

L’estremo difensore è pronto a giocarsi le sue carte sotto la Madonnina, dove troverà ad attenderlo Christian Chivu. La prospettiva di lavorare in un ambiente ambizioso e di competere ai massimi livelli ha spinto Provedel a forzare la mano con il club biancoceleste, accelerando una trattativa che potrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni.