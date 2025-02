Protti non ha dubbi: «Da Lazio Napoli mi aspetto una gara divertente. Ecco chi la deciderà»

Protti non ha dubbi e dice la sua in vista di Lazio Napoli: le dichiarazioni del doppio ex dell’incontro verso questa gara

Igor Protti ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport in vista di Lazio Napoli di questa sera. Ecco cosa ha detto il doppio ex della partita.

LAZIO NAPOLI – «Mi aspetto una gara divertente ed equilibrata, gli episodi la decideranno».

QUEL GOL NEL DERBY – «Quando mi chiedono quanti gol ho segnato con la Lazio, dico sempre 27: sei gol normali, più quello nel derby, che vale per venti».