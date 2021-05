Probabili formazioni Sassuolo Lazio: nuova chance per Muriqi

Ecco le probabili formazioni della sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Lazio, l’ultima di questo campionato di Serie A

La Lazio si appresta ad affrontare l’ultima partita di questo campionato di Serie A. Al Mapei Stadium, i biancocelesti sfideranno il Sassuolo, in un partita che negli ultimi anni ha regalato sempre emozioni e gol.

Con diversi indisponibili per squalifica e infortunio, Simone Inzaghi schiererà in campo una formazione del tutto inedita e darà un’altra chance anche a Vedat Muriqi, in cerca di riscatto almeno nell’ultima giornata. Ecco, dunque, le probabili formazioni del match.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi.

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Radu, Parolo, Maruisc; Lulic, Cataldi, Leiva, Akpa-Akpro, Lazzari; Correa, Muriqi. All.: Inzaghi.