Probabili formazioni Lazio Roma, le possibili scelte di Baroni per il match: la situazione aggiornata

Condividi via email

Probabili formazioni Lazio Roma, alla vigilia della stracittadina contro i giallorossi ecco quali potrebbero essere le scelte di mister Baroni

Archiviare il Bodo Glimt almeno qualche giorno e riprendere il terreno Champions, questo è l’obiettivo della Lazio di stasera nella fondamentale stracittadina contro la Roma che vale tanto per i biancocelesti.

Lo sa bene mister Baroni, ma quali saranno le sue scelte per il match? Il tecnico biancoceleste stasera dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 al cospetto di Ranieri che invece dovrebbe scegliere il 3-4-2-1. Per quanto riguarda i protagonisti possibili in campo, il mister toscano potrebbe affidare vista anche l’esplosiva prestazione di Bodo, la porta a Mandas.

Per quanto riguarda la punta, Baroni andrebbe verso la scelta di Castellanos sul quale punta molto, e alle sue spalle agirebbero Dia, Zaccagni e Isaksen. Il cuore del centrocampo dovrebbe essere affidato al solito duo ossia Guendouzi e Rovella