Probabili formazioni Napoli Lazio: ultime sulle scelte di Baroni

Probabili formazioni Napoli Lazio, le ultime sulle scelte di mister Baroni in vista del match di questa sera al Maradona

Lazio in campo questa sera contro il Napoli in uno dei big match di questa giornata numero quindici di Serie A. Biancocelesti in cerca dei tre punti dopo aver eliminato già gli azzurri dalla Coppa Italia.

Possibile ritorno dall’inizio per Nuno Tavares, così come dovrebbe cambiare anche la coppia difensiva. Dele-Bashiru titolare al posto dello squalificato Rovella. In avanti, dietro Castellanos, pronti a prendersi una maglia sia Isaksen che Dia.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.