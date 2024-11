Probabili formazioni Monza Lazio: ultime sulle scelte di Baroni

Probabili formazioni Monza Lazio, le ultime novità sulle scelte di Baroni in vista del match in programma quest’oggi

Lazio in campo oggi contro il Monza per la dodicesima giornata di questo campionato, ultima prima di lasciare nuovamente spazio alle Nazionali.

Baroni verso la conferma del 4-3-3, con Castellanos in panchina in avanti e Dia a guidare l’attacco insieme a Zaccagni e Pedro. In mezzo probabile spazio per Vecino, dietro il rientro in campionato per Nuno Tavares dopo la squalifica e quello di Provedel tra i pali.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Dia, Zaccagni. All. Baroni