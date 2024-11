Probabili formazioni Monza Lazio: le ultime sulle scelte di Nesta e Baroni

Probabili formazioni Monza Lazio, Baroni verso il cambio modulo in vista del match dell’U-Power Stadium

Domani domenica 10 novembre alle ore 18:00 andrà in scena il match valido per la dodicesima giornata di campionato tra Monza e Lazio. Di seguito le probabili scelte di Alessandro Nesta e Marco Baroni per la sfida:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Dia, Zaccagni. All.: Baroni.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All.: Nesta.