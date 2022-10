Probabili formazioni Lazio-Sturm Graz: a centrocampo torna Basic, ballottaggio in difesa

Probabili formazioni Lazio-Sturm Graz: Sarri rilancia Basic a centrocampo, in difesa ballottaggio Gila-Patric

La Lazio di Maurizio Sarri affronterà questa sera lo Sturm Graz all’Olimpico nella 4^ gara del girone F di Europa League, una sfida molto delicata in ottica passaggio del turno agli ottavi di finale.

COME ARRIVA LA LAZIO – I biancocelesti di Sarri arrivano dalla roboante vittoria per 0-4 in campionato sul campo della Fiorentina, successo che ha fatto seguito a quelli contro Spezia e Cremonese col medesimo risultato. Il tecnico toscano vuole un’ inversione di tendenza anche in Europa dopo la disfatta col Midtjylland e il sofferto pareggio proprio con lo Sturm in Austria. Gila e Hysaj torneranno titolari in difesa, al centro con Gila è aperto il ballottaggio Patric-Romagnoli. A centrocampo previsto il ritorno di Basic con Cataldi regista, Luis Alberto, in vantaggio su Milinkovic, a completare il terzetto. Davanti i due sicuri del posto sono Immobile e Zaccagni, Pedro insidia Felipe Anderson per l’ultimo posto del tridente.

COME ARRIVA LO STURM GRAZ – Gli austriaci hanno consolidato il secondo posto in campionato battendo il Tirol nell’ultimo turno di campionato. A parte lo squalificato Gazibegovic, espulso all’andata, Ilzer conferma la formazione dell’andata con la coppia Ajeti-Boving davanti. Una vittoria avrebbe del sorprendente ma permetterebbe agli austriaci di mettere più di un piede negli ottavi di finale.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

STURM GRAZ (4-3-1-2) – Siebenhandl; Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Ajeti, Boving. All. Ilzer.