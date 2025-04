Probabili formazioni Lazio Roma, le possibili scelte di Baroni per il derby: la situazione aggiornata

Probabili formazioni Lazio Roma, alla vigilia della stracittadina contro i giallorossi ecco quali potrebbero essere le scelte di Baroni

Archiviata la pesante sconfitta contro il Bodo Glimt, per la Lazio non c’è un attimo di respiro visto che domenica sera arriva la Roma per la stracittadina capitolina. I biancocelesti non possono permettersi di sbagliare, per non perdere terreno nella corsa Champions.

Ma quali potrebbero essere le probabili scelte di Baroni? Il tecnico potrebbe affidarsi al 4-2-3-1 al cospetto del 3-4-2-1 di Ranieri. Questi i probabili giocatori protagonisti della stracittadina

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Gigot, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin, Pedro. All.: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All.: Ranieri.