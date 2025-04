Probabili formazioni Lazio Parma, le possibili scelte di Baroni: la situazione attuale

Probabili formazioni Lazio Parma, alla vigilia della sfida contro i ducali ecco quali potrebbero essere le scelte del tecnico biancoceleste

Archiviata la partita contro il Genoa, per la Lazio non c’è un attimo di pausa visto che lunedì sera tornerà in campo per la gara contro il Parma di Chivu vincitrice della sfida di ieri con la Juventus, rivale dei biancocelesti per la Champions.

Ma quali sono le scelte di formazione di Baroni? Secondo quanto riporta Sky il tecnico al momento si dovrebbe affidare al 4-2-3-1 ormai classico, con il rientro di Provedel in porta e conferma anche per Castellanos

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Hainaut, Valeri; Keita, Hernani, Sohm; Man, Bonny, Ondrejka.