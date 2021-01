Probabili formazioni Lazio Parma: Muriqi-Pereira in avanti, tante novità per i ducali

Probabili formazioni Lazio Parma: Inzaghi farà ruotare molti uomini rispetto al derby. In attacco l’inedita coppia formata da Muriqi-Pereira

«Ci teniamo a questa competizione che ci ha dato tanto». Archiviato il derby il tecnico della Lazio Simone Inzaghi mette nel mirino i quarti di finale di Coppa Italia. Ostacolo quel Parma (alle 21,15 all’Olimpico, diretta Rai 2, arbitro Ayroldi di Molfetta) battuto due turni fa in campionato, l’allenatore vuole sfruttare l’entusiasmo per la vittoria al derby e accedere al turno successivo della Coppa nazionale.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO – La Lazio che affronterà il Parma sarà piena di rincalzi: degli undici che hanno travolto la Roma, in campo ci saranno solo Acerbi, Lazzari e Milinkovic-Savic. Cambi dovuti alla necessità di far riposare i titolari (Leiva è pure squalificato), alla voglia di vedere in azione alcuni calciatori quasi mai utilizzati ma anche agli infortuni. In porta tornerà Strakosha

PROBABILE FORMAZIONE PARMA – Roberto D’Aversa si appresta a sfidare la Lazio all’Olimpico negli ottavi di Coppa Italia con una formazione che definire ampiamente rimaneggiata sarebbe un eufemismo. In porta Colombi (Sepe in panchina), in difesa il classe 2003 Dierckx (ha già giocato a Reggio Emilia col Sassuolo) e Bane (esordio assoluto in prima squadra) centrali, a destra Busi, a sinistra l’esordiente Ricci. Centrocampo più esperto, con l’ex Nizza Cyprien e l’ex Palermo Gaston Brugman, completa il terzetto l’acquisto estivo Sohm. In avanti dovrebbe giocare il giovane prospetto Adorante da punta centrale, con l’ex Sprocati e il talento di Mihaila in appoggio

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi. Allenatore: Inzaghi

PARMA (4-3-3) – Colombi; Busi, Dierckx, Bane, Ricci; Cyprien, Brugman, Sohm; Mihaila, Adorante, Sprocati. Allenatore: D’Aversa