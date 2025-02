Probabili formazioni Lazio Monza: Baroni studia l’undici titolare tra big e i nuovi arrivati, le ultime

Probabili formazioni Lazio Monza: Baroni al lavoro tra recuperi importanti e i nuovi arrivi, ecco chi dovrebbe giocare

Lazio al lavoro per il prossimo impegno di Serie A contro il Monza. per l’occasione a Formello Marco Baroni ha lavorato per decidere l’undici titolare da schierare contro i brianzoli. Davanti a Provedel prende piede il recupero di Nuno Tavares, che scalpita per tornare a titolare, con Marusic che torna a destra e Gila non più da terzino adattato, ma al fianco di Romagnoli al centro. In mediana il tecnico ha provato Belahyane con Dele-Bashiru nella partitella, ma i titolari dovrebbero essere ancora gli insostituibili Guendouzi e Rovella. Dietro a Castellanos ci saranno Isaksen, Dia e Zaccagni con Pedro, Tchaouna e Noslin pronti ad entrare a gara in corso.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp. Mandas, Furlanetto, Gigot Provstgaard, Lazzari, Dele-Bashiru, Belahyane, Basic, Ibrahimovic, Noslin, Tchaouna, Pedro. All. Baroni.