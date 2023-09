Probabili formazioni Lazio Monza: diversi ballottaggi aperti per Sarri

Probabili formazioni Lazio-Monza: i biancocelesti vogliono tornare alla vittoria, diversi i ballottaggi aperti per Sarri

Dopo la sconfitta a Torino contro la Juve e il pareggio in extremis in Champions League contro l’Atletico Madrid grazie al clamoroso gol di Provedel, la Lazio vuole tornare alla vittoria questa sera contro il Monza.

Per quanto riguarda la formazione, sono molti i ballottaggi aperti per Sarri: in difesa Patric è in vantaggio su Casale per far coppia con Romagnoli. I terzini saranno Marusic e Hysaj, recuperato e davanti a Luca Pellegrini. Per quanto riguarda il centrocampo, l’unico sicuro del posto è Luis Alberto. In regia partono alla pari Cataldi e Rovella mentre Guendouzi appare nettamente favorito rispetto a Kamada.

Infine in attacco il ballottaggio aperto è quello tra Felipe Anderson e Pedro, con Immobile e Zaccagni a completare il tridente.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MONZA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Casale, Pellegrini, Vecino, Rovella, Kamada, Felipe Anderson, Isaksen, Castellanos. All.: Sarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo. A disp.: Sorrentino, Gori, Lamanna, Cittadini, Kyriakopoulos, D’Ambrosio, Carboni F., Pereira, Donati, Machin, Bondo, Carboni V., Akpa Akpro, Vignato, Maric. All.: Palladino.