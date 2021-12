Probabili formazioni Lazio-Genoa: Sarri con il dubbio Luis Alberto

Probabili formazioni Lazio-Genoa: il più grande dubbio di Maurizio Sarri è legato alla presenza di Luis Alberto

Dopo tante parole, è tempo di tornare in campo. La Lazio domani ospita il Genoa in un match che i biancocelesti non possono assolutamente sbagliare se vogliono dare un senso al campionato.

Sarri è alle prese con qualche dubbio di formazione. Il principale è quello legato a Luis Alberto. Lo spagnolo, se dovesse recuperare dalle noie muscolari, potrebbe partire titolare, ma è sempre viva l’ipotesi Basic. A centrocampo torna Milinkovic dopo la squalifica, Cataldi dovrebbe agire in regia. Confermato Strakosha tra i pali e l’ormai consueta linea difensiva. Davanti favoriti Zaccagni e Pedro per supportare l’unica punta Immobile, ma può avere chance anche Felipe Anderson, viste le non perfette condizioni dei due, usciti anzitempo con il Sassuolo.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Ghiglione; Pandev, Destro. All. Shevchenko.