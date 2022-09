Probabili formazioni Lazio-Feyenoord: ballottaggio Gila-Casale

Probabili formazioni Lazio-Feyenoord: Sarri pronto a varare un turnover leggero per l’esordio europeo. Dentro Maximiano e Gila

La Lazio aprirà la propria stagione europea questa sera contro il Feyenoord all’Olimpico, prima giornata del gruppo F di Europa League. Ma come arrivano le due squadre al match?

COME ARRIVA LA LAZIO – Sarri appare intenzionato a varare un turnover non eccessivo. In porta ci sarà Maximiano, In difesa con Patric e Lazzari ci saranno Gila (in vantaggio su Casale) e Hysaj. A centrocampo Cataldi, vista la squalifica in campionato, è favorito su Marcos Antonio, mentre le mezzali dovrebbero essere uno tra Basic e Vecino e Milinkovic. Inamovibile Immobile, l’attaccante sarà supportato da Felipe Anderson e Zaccagni anche se Cancellieri spera nonostante la febbre di ieri.

COME ARRIVA IL FEYENOORD – Secondo in classifica in campionato con 13 punti dietro l’Ajax il Feyenoord arriva all’Olimpico con la squadra titolare. Nel 4-2-3-1 di mister Slot dovrebbero infatti trovare spazio gli stessi calciatori che hanno battuto per 4-3 i Go Ahead Eagles sabato scorso: Bijlow in porta, Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan in difesa, Kocku e Timber in mediana, Walemark, Szymanski e Dilrosun trequartisti, alle spalle di bomber Danilo.

LAZIO (4-3-3) – Maximiano; Hysaj, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

FEYENOORD (4-2-3-1) – Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Timber, Kokcu; Walemark, Szymanski, Dilrosun; Danilo. All. Slot.