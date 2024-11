Probabili formazioni Lazio Bologna: le ultime sulle scelte di Baroni e Italiano

Probabili formazioni Lazio Bologna, Baroni sceglie ancora il tridente ed i tre centrocampisti. Italiano con il 4-2-3-1

Questa sera scenderanno in campo Lazio e Bologna per la sfida dello Stadio Olimpico valida per la tredicesima giornata di Serie A. Di seguito le probabili scelte di Marco Baroni e Vincenzo Italiano:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella, Guendouzi; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.: Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. All.: Italiano.