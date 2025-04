Probabili formazioni Lazio Bodo Glimt, le possibili scelte di Baroni: la situazione attuale

Probabili formazioni Lazio Bodo Glimt, alla vigilia della partita contro i norvegesi ecco le possibili scelte di mister Baroni: le ultime

Archiviato il pari amaro del derby contro la Roma, per la Lazio in questo mese di Aprile come già preventivato non c’è un attimo di respiro, visto che giovedì si ritorna in campo contro il Bodo Glimt.

Ma quali potrebbero essere le scelte di mister Baroni? Stando alle ultime di TMW il tecnico potrebbe optare contro la formazione di Knutsen per il 4-2-3-1 al cospetto del collega norvegese che dovrebbe scegliere il 4-3-3.

In porta il tecnico si dovrebbe riaffidare nuovamente a Mandas, mentre l’unica punta dovrebbe essere Castellanos supportato dal trio formato da Isaksen, Dia e Zaccagni.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Marusic, Vecino, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Pedro. All.: Baroni.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. All.: Knutsen.