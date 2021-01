Probabili formazioni Genoa Lazio: Caicedo titolare, un ballottaggio per Ballardini

Probabili formazioni Genoa Lazio: Caicedo favorito per una maglia da titolare. Ballardini punta su Pjaca-Destro in attacco

La Lazio inizia il suo 2021 al Ferraris di Genova contro il Genoa. Come sottolineato da Simone Inzaghi in conferenza stampa, i tre punti sono obbligatori per risalire la china della classifica e riprendersi dopo l’amara sconfitta contro il Milan. Queste le probabili formazioni.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA – Confermato Perin tra i pali. Davanti a lui Masiello, Goldaniga (in ballottaggio con Bani) e Criscito come terzo del comparto arretrato. Vavro ovviamente non è disponibile perchè il contratto non è stato ancora depositato. Ballottaggio tra Zappacosta e Ghiglione sulla corsia di destra con l’ultimo favorito. Lerager e Behrami a protezione di Badelj. Conferme per Czyborra sulla sinistra contro Lazzari. In attacco ancora panchina per Scamacca: spazio a Pjaca-Destro.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO – La Lazio recupera per la trasferta di Genova sia Acerbi che Leiva, che saranno titolari. Il difensore al centro della retroguardia, con Patric sulla destra e Radu sulla sinistra; il brasiliano in mezzo al centrocampo tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Non ci sono dubbi sulle fasce, essendone rimasti solo due dopo che Anderson è stato definitivamente bocciato: sulla destra toccherà a Lazzari, sulla sinistra a Marusic. Confermato Reina in porta, è stato risolto anche il dubbio legato al partner di Immobile in attacco (Correa è infortunato): sarà Caicedo a giocare con Ciro, mentre Muriqi partirà dalla panchina. Buone notizie da Luiz Felipe, che si è allenato finalmente sul campo e troverà posto in panchina .

GENOA (3-5-2) – Perin; Masiello, Goldaniga, Criscito; Ghiglione, Behrami, Badelj, Lerager, Czyborra; Destro, Pjaca. Allenatore: Ballardini