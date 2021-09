Probabili formazioni Galatasaray Lazio, quanti cambi per Sarri

Probabili formazioni Galatasaray Lazio, Maurizio Sarri opta per diversi cambi nell’undici iniziale per la sfida di Istanbul

Domenica la sfida dell’Olimpico contro il Cagliari per cancellare la sconfitta contro il Milan, ma prima c’è per la Lazio c’è da fare i conti con il Galatasaray domani a Istanbul. Per l’esordio in Europa League, Maurizio Sarri pare orientato ad adottare un ampio turnover. Queste le probabili formazioni.

Tra i pali spazio a Strakosha, in difesa confermati Acerbi e Lazzari, mentre Radu e Patric potrebbero far rifiatare Hysaj e Luiz Felipe. A centrocampo la novità può essere Toma Basic, con lui Milinkovic ed Escalante. Davanti riposa Immobile, con Muriqi da centravanti. Ai suoi lati Zaccagni e uno tra Pedro e Felipe Anderson.