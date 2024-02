Probabili formazioni Fiorentina Lazio: le scelte di Sarri

Probabili formazioni Fiorentina Lazio, le ultime sulle scelte di Sarri in vista del match che chiude la ventiseiesima di Serie A

La Lazio tornerà in campo questa sera nel match in casa della Fiorentina, valido per la giornata numero 26 di questo campionato.

Scelte obbligate in difesa per Sarri, con Casale a fare coppia con Romagnoli. Confermata poi il resto della formazione che giovedì scorso ha vinto in casa del Torino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri