Probabili formazioni Empoli Lazio: due dubbi tormentano Sarri in vista del match del Castellani

Sono due i dubbi che Sarri non ha ancora sciolto in vista del match del Castellani tra Empoli e Lazio. Il primo riguarda l’impiego di Luis Alberto dal primo minuto, se no è pronto Kamada; il secondo è il ballottaggio tra Hysaj e Pellegrini sulla sinistra con Marusic a destra (Lazzari è squalificato).

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Shpendi. All.: Andreazzoli

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Hysaj (Pellegrini); Guendouzi, Rovella, Luis Alberto (Kamada); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri