Probabile formazione Lazio, le scelte di Baroni: contro il Lecce si va verso la formazione tipo, ecco chi recupera e i possibili ballottaggi

La Lazio torna in campo sabato contro il Lecce, cercando una vittoria per voltare pagina dopo il 6-0 subito all’Olimpico lunedì contro l’Inter. Per l’occasione Baroni cerca di andare verso la formazione tipo, un 4-2-3-1 con Provedel tra i pali, Lazzari a destra e Tavares a sinistra. Al centro della difesa Gila e Gigot in pole position, ma recuperato anche Romagnoli. A centrocampo la sicurezza Guendouzi e Rovella (Vecino ancora out) e dietro a Castellanos, tornato dopo la squalifica ci saranno Zaccagni, Isaksen e Dia, favorito su Pedro.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Gigot, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp. Mandas, Furlanetto, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Patric, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchaouna, Pedro, Noslin. All. Baroni.