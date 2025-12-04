 Le prime pagine sportive nazionali – 4 dicembre 2025
2 ore ago

prime pagine giornali
prime pagine giornali

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli

Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.

IMG 0685
Le prime pagine sportive nazionali – 4 dicembre 2025 26
IMG 0686
Le prime pagine sportive nazionali – 4 dicembre 2025 27
IMG 0687
Le prime pagine sportive nazionali – 4 dicembre 2025 28

Quote Lazio Milan
Le prime pagine sportive nazionali – 4 dicembre 2025 29

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

