Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 24 maggio

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 24 Maggio: Tuttosport, Quotidiano Sportivo e Corriere dello Sport

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi si dividono tra Serie A e calciomercato.

Tuttosport dedica lo spazio maggiore al possibile approdo di Arthur alla Juventus, mettendo in taglio alto l’ufficialità della ripartenza della Liga. Il Corriere dello Sport mette in risalto l’esclusiva fatta ad Arrigo Sacchi sul campionato nostrano. In taglio alto i risultati della Bundesliga e la ripresa del calcio in Spagna. QS si concentra sulla trattativa di mercato che porterebbe a Milano, sponda Inter, Edinson Cavani. Anche La Gazzetta dello Sport mette in prima pagina l’offerta nerazzurra per l’uruguaiano, mentre di spalla si può trovare l’intervista al designatore Nicola Rizzoli.