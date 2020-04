Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 25 Aprile

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 25 Aprile: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

E’ ancora incerto il futuro della Serie A, anche se tutto lascerebbe pensare ad una ripresa a breve. Le prime pagine di oggi dei principali quotidiani sportivi trattano anche di questo.

Il Corriere dello Sport apre infatti con il primo sì al protocollo della FIGC, tutto ora è nelle mani del Premier Conte. In taglio alto si parla di tutti quei giocatori a cui scade il contratto in estate. Tuttosport dedica maggior spazio alla volontà di Cristiano Ronaldo di rimanere alla Juventus. La Gazzetta dello Sport invece mette in risalto il gioiello del Milan Ibrahimovic che continua a giocare in Svezia.