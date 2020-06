Lazio Primavera, arriva la sospensione definitiva del campionato

La Lega Serie A ha comunicato la sospensione ufficiale del campionato Primavera 1 TIM. Attualmente la Lazio è undicesima

Dopo mesi di silenzio al riguardo, la Lega Serie A ha preso una decisione definitiva anche sul campionato Primavera 1 TIM. Il Consiglio federale, tenutosi nella giornata, di ieri ha deliberato la sospensione definitiva del torneo.

La Lazio occupa attualmente l’undicesimo posto in classifica e stava risalendo la china dopo un momento difficile. Attualmente non sono state comunicate le procedure per le retrocessioni e le assegnazioni, ma l’unica cosa certa è che i ragazzi di Menichini rimarranno nella categoria anche per il prossimo anno.