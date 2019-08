PRIMAVERA Lazio, termina 16-1 l’amichevole con l’Alto Tevere

PRIMAVERA – Buona la prima per la Lazio di Menichini nel ritiro di Pietralunga: battuto per 16-1 l’Alto Tevere

Promossa a pieni voti la Lazio di mister Menichini. Alla prima uscita del ritiro di Pietralunga, la selezione Primavera si è imposta 16-1 contro l’Alto Tevere (Eccellenza umbra). Il test amichevole, programmato il giorno successivo all’arrivo, è servito per testare la forma fisica dei ragazzi, radunati già da qualche giorno a Formello, ed ha fornito indicazioni abbastanza positive. In evidenza la doppietta del nuovo acquisto Shehu, che per l’occasione ha indossato la maglia numero 10.

LIVE CALCIOMERCATO LAZIO: CLICCA QUI PER LE TRATTATIVE DI GIORNATA