Primavera Lazio, NIENTE accordo con Sardo: il centrocampista è pronto a partire. Quattro club interessati al classe 2005

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il centrocampista della Primavera Jacopo Sardo. Il club biancoceleste gli aveva offerta un contratto da professionista, ma la proposta della società non ha soddisfatto le richieste del classe 2005.

Dunque, Sardo è destinato a partire e su di lui ci sono quattro squadre estere: Bayer Leverkusen, Lille, Eintracht Francoforte e Rennes.