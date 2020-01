Primavera, in vista del match di lunedì tra Lazio e Genoa in programma alle 14:30 ecco la designazione arbitrale

La Primavera di mister Menichini scenderà in campo lunedì 20 gennaio. Al Mirko Fersini i biancocelesti sfideranno il Genoa nel match in programma alle 14:30 per il 5° turno del campionato Primavera 1 TIM.

La gara sarà diretta dal signor Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti Mirco Carpi Melchiorre e Antonio D’Angelo.