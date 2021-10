Primavera, vittoria col brivido col Cesena. I ragazzi di Calori passano per 4-2 e vanno in fuga in attesa del Frosinone

La Primavera batte il Cesena e blinda il primo posto in classifica in attesa del Frosinone, che scenderà in campo alle 15 contro la Ternana.

I ragazzi di Calori si sono imposti per 4-2 a Formello: a sbloccare il match un gol di Tare, bravo a convertire in rete l’assist di Crespi al 18′. Dopo esser andati negli spogliatoi in vantaggio (nonostante una traversa di Ferro poco prima dell’intervallo), i biancocelesti subiscono il pareggio dei romagnoli, col terzo sigillo in campionato di Francesconi (consecutivo, dopo la doppietta al Pisa).

Ottima la reazione della Lazio, che prima trova il nuovo vantaggio con Ruggeri, poi allunga col quinto gol stagionale del capitano, Marco Bertini. Nel finale Shpendi riapre il match all’89’ e spaventa gli aquilotti, ma nel recupero Muhammad chiude i conti sul 4-2 finale.