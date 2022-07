Primavera Lazio, cambio in panchina: da Malta arriva Stefano Sanderra

La Primavera della Lazio ha un nuovo allenatore: da Malta è infatti in arrivo Stefano Sanderra

Il primo di Angelo Fabiani per la Primavera della Lazio arriva in panchina. Dopo la parentesi Calori, infatti, sulla panchina dei giovani biancocelesti arriva Stefano Sanderra. A comunicarlo l’Hibernians, squadra di Malta che l’allenatore ha diretto fino a qualche giorno fa.

IL COMUNICATO – «L’Hibernians FC può confermare che è stato raggiunto un accordo con il Sig. Stefano Sanderra per la risoluzione del suo contratto, in quanto si unirà alla SS Lazio Primavera in Italia».