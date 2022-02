Primavera, l’arbitro di Ternana Lazio: la designazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

È stata diramata la designazione arbitrale per il match del campionato Primavera 2 tra Ternana e Lazio

Sabato 19 febbraio, per la 4a giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 2, la Lazio sfiderà in trasferta la Ternana. Per il match è stata resa nota la designazione arbitrale.

IL COMUNICATO – «Ternana-Lazio, gara valida per la 4ª giornata di ritorno del campionato Primavera 2 girone B, in programma sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14:30 presso lo Stadio Cicioni di Terni, sarà diretta dal signor Matteo Canci (sez. Carrara). Assistenti: Alessandro Maninetti – Massimo Salvalaglio».